Vídeo: criminoso com farda de colégio promove arrastão em Salvador | A TARDE

Um criminoso usando farda escolar promoveu um verdadeiro arrastão no bairro da Liberdade na noite desta quarta-feira, 17, em Salvador. Nas imagens que a reportagem de A TARDE teve acesso é possível ver o flagrante do momentos de duas ações.



No primeiro roubo ele aborda as vítimas que estavam conversando em frente a um depósito de bebidas. O assaltante está armado e faz ameaças. Ele leva o celular que está no bolso de um homem e depois sai correndo. Na sequência, ela entra em um estabelecimento e rouba o celular de duas pessoas e foge.



A Polícia Militar foi acionada e mesmo após realizar buscas não conseguiu localizar o criminoso. As imagens das câmeras de segurança deverão ajudar a Polícia Civil nas investigações e identificação. O caso é investigado pela delegacia da Liberdade.



Publicações relacionadas