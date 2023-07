Vídeo: dupla armada rouba carro de casal no bairro da Graça

Câmeras de segurança de um edifício flagraram o momento em que o veículo de um casal é fechado e uma dupla de assaltantes rendem e levam o veículo das vítimas, um Hyundai/ HB20, de placa OZE7146. O caso aconteceu Rua Engenheiro Celso Torres, na noite de segunda-feira, 17, no bairro da Graça, em Salvador.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima que dirigia o veículo alega que foi surpreendida por outro veículo que fechou a sua frente, quando dois homens saíram do carro portando armas de fogo, dando voz de assalto e mandando a mesma sair do automóvel. [veja vídeo]

Nas imagens é possível ver a ação dos bandidos, que fogem logo em seguida levando os dois veículos.

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos investiga o caso. Em nota, a Polícia Militar informou que "guarnições da 11ª CIPM foram acionadas na noite de segunda-feira (17) para averiguar a denúncia do roubo de um carro na Rua Engenheiro Celso Torres, na Graça. Ao chegarem, os militares constataram o fato. Com base em informações referentes às características dos autores do crime e do veículo subtraído, buscas foram iniciadas, mas o automóvel não foi localizado".

A corporação ainda saliento que o policiamento foi reforçado na localidade.

