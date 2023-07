Vídeo: empresário é vítima de sequestro relâmpago em Salvador

Um empresário foi vítima de um sequestro relâmpago na manhã desta quinta-feira, 6, no bairro de Águas Claras, em Salvador. O homem de 54 anos é dono de uma padaria e foi sequestrado na frente do estabelecimento.

A Polícia Militar confirmou a ocorrência e disse ter sido acionada, no entanto, não detalhou o caso. Já a Polícia Civil informou apenas que o empresário foi liberado, sem ferimentos, horas depois, e que os familiares devem realizar o registro na unidade policial para apuração.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o empresário estaciona o carro, sai do veículo, atravessa a pista e é abordado por quatro suspeitos armados. Ele então é colocado dentro de outro veículo.

De acordo com relato da família nas redes sociais, o empresário foi obrigado a fazer transferências bancárias e foi liberado horas depois, em um shopping, no bairro do Saboeiro. A quantia transferida não foi divulgada.

Veja vídeo:

null Reprodução | Redes Sociais