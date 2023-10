Vídeo: facção invade Subúrbio e leva terror para moradores | A TARDE

Traficantes fortemente armados invadiram a localidade do Morro do Manoel Monte, localizado em Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na noite desta terça-feira, 17. Um grupo com mais de 20 homens armados, que supostamente estão ligados ao Comando Vermelho (CV), facção criminosa qie Rio de Janeiro que tenta dominar bairros de Salvador, trocaram tiros no bairro, causando pânico aos moradores.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, os bandidos equipados com pistolas e fuzis, efetuam diversos disparos. Segundo um Leitor do Portal Massa!, os traficantes invadiram o bairro para confrontar uma facção rival. No meio do confronto, avistaram uma viatura da Polícia Militar, e efetuaram disparos também contra a guarnição.



A equipe do Portal Massa! procurou a Polícia Militar (PM) para obter mais informações sobre o caso, mas até o momento de publicação desta matéria, não obteve respostas.

Confira a ação dos criminosos: