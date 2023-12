Vídeo: incêndio destrói depósito da família de influencer baiana | A TARDE

O depósito de bebidas da família da influencer baiana Jéssica Oliveira, conhecida como @aisereia, foi destruído por um incêndio na terça-feira, 5, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. O vídeo do incidente foi compartilhado nas redes sociais pela influencer baiana e legenda da publicação, ela disponibilizou o link de uma vaquinha online, onde pede doações de valores aos seguidores para reconstruir novamente o estabelecimento da família.

"Pegou fogo, destruindo todo o material que estava presente no local. Local este que é o sustento de várias famílias e espaço de diversão para outras. Tudo foi perdido, e conto com a ajuda de vocês para reerguer o espaço", informou a influencer baiana.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores do bairro. No entanto, ao chegar no local, encontrou o estabelecimento completamente consumido pelas chamas. Não há informações sobre feridos. O Portal MASSA! está em contato com Aisereia para saber mais detalhes do ocorrido. A matéria será atualizada assim que obtivermos respostas.

Veja o vídeo: