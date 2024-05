Vídeo: Jacaré é encontrado na praia da Pituba | A TARDE

Um jacaré foi encontrado na praia do bairro da Pituba, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 1°. O animal foi resgatado por agentes da Guarda Civil Municipal, que atuam na base da Área S2, situada na Arena Aquática, próximo a Praça Nossa Senhora da Luz.

Os agentes foram acionados por populares que relataram a existência de um jacaré na praia. Os profissionais realizaram a captura do jacaré.

Em contato com o Portal A TARDE, a Guarda Civil informou que o animal será entregue a uma unidade do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa), para que o jacaré seja encaminhado para o Centro de Triagem para Animais Silvestres do Inema.





Divulgação