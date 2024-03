Vídeo: Jiboia e Teiú são resgatados em escola municipal | A TARDE

Uma serpente da espécie jiboia foi resgatada na Escola Municipal Afrânio Peixoto, no bairro de Sete de Abril, nesta sexta-feira, 8. Como o novo resgate, já se somam quatro em menos de um mês, só em ambiente escolar.

Já o Teiú, medindo quase 1,20 m e pesando cerca de 3kg, foi resgatado no bairro do Resgate. Os animais serão entregues no Centro de Triagem para Animais Silvestres do Inema, para acompanhamento adequado.

Os resgates foram realizados no Centro Integrado de Inteligência, Comando e Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal de Salvador, através do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa). A Guarda Civil reforça que ao avistar um animal silvestre, o cidadão deve evitar contato e acionar a instituição através do telefone: 71 3202-5312.





Divulgação | Guarda Civil





