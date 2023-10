Vídeo: moradores denunciam rajadas de tiros em Fazenda Coutos | A TARDE

Moradores da região de Fazenda Coutos denunciaram uma intensa troca de tiros, na madrugada de sexta-feira, 27. Imagens enviadas ao Portal A TARDE mostram parte do ocorrido.

A situação assustou moradores e os disparos puderam ser escutados em diversas localidades do bairro. "Durmo em Fazenda Coutos e acordo no Rio de Janeiro", denunciou um morador através de publicação nas redes sociais.

Por meio de nota, a Polícia Militar (PM-BA) informou que recebeu a denúncia acerca dos disparos em região conhecida como 'Cabana', em Fazenda Coutos, e se deslocou para a localidade.

Após chegar no local, as equipes não encontraram nada fora da normalidade. Com isso, não houve registro de vítimas e nem apreensão de suspeitos.

