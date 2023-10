Operação Ancorar: lideranças do tráfico no Sul da Bahia são presas | A TARDE

Dois homens, apontados como os líderes de uma organização criminosa com atuação em diversos municípios do Sul da Bahia e com ramificações em outros estados, tiveram os mandados de prisão cumpridos nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (27), durante a deflagração da operação Ancorar, realizada na Bahia pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Departamento de Inteligência Policial (DIP) e o Departamento de Polícia do Interior (Depin).

Ascom PC/Natália Verena

Eles foram capturados pelos policiais do Denarc, no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Os presos oram encaminhados para unidades da Polícia Civil em SP e RJ e posteriormente serão recambiados para a Bahia.

“O chefe do grupo foi alcançado no Rio de Janeiro e o '02' foi preso na cidade de Santana da Parnaíba, em São Paulo”, explicou o diretor do Denarc, delegado José Alves Bezerra.

A Operação Ancorar é liderada por unidades da Polícia Civil dos estados da Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Maranhão e visa combater o tráfico de drogas e homicídios.