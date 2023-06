Vídeo mostra homem sendo agredido antes de morrer atropelado na Av ACM

Um homem morreu após ser atropelado por um ônibus intermunicipal, na noite desta quinta-feira, 22, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador. Ronaldo Bispo dos Santos, de 42 anos, foi vítima de um incidente que teria sido precedido por uma agressão. Segundo a família da vítima, Ronaldo foi agredido por um homem ainda não identificado antes de ser atingido pelo veículo.

O caso está sob investigação da 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves). A polícia irá ouvir testemunhas oculares e o motorista do ônibus envolvido no acidente, buscando esclarecer os detalhes do ocorrido.

A família de Ronaldo detalhou que o atropelamento aconteceu na saída do viaduto de acesso à rodoviária da capital baiana, nas proximidades do Condomínio Vivendas do Iguatemi e do pátio da empresa Águia Branca. Alegam que ele teria sido agredido por dois homens, que teriam saído de um veículo não especificado.

Ainda não se sabe o motivo da agressão, mas a esposa de Ronaldo acredita que ele tenha sido vítima de um assalto, pois momentos antes do crime, ele havia recebido uma quantia em dinheiro. A mochila da vítima foi encontrada no local, porém o dinheiro, a carteira e o celular não foram encontrados.

Após ser agredido, Ronaldo caiu no chão e foi atingido pelo ônibus que passava pela via. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e as autoridades continuarão a investigação para identificar os agressores e esclarecer as circunstâncias que levaram a essa trágica sequência de eventos.

Confira o vídeo.

Matheus Calmon