Vídeo: Mulher é assaltada ao sair de prédio na Pituba | A TARDE

Imagens de câmeras de segurança divulgadas nesta semana, mostraram um assalto sofrido por uma mulher em frente a um prédio que fica em frente à praça Ana Lúcia Magalhães, em Salvador. O local tem sido alvo de constantes assaltos e atos de violência.

De acordo com o vídeo, o crime teria ocorrido em meados do mês passado, vítima passa pela portaria do condomínio quando foi abordada por por dois homens que levam sua bolsa. Ela chega a tentar resistir, mas sem sucesso.

A Portal A TARDE tentou contato com a Polícia Civil, mas, até o momento do fechamento desta matéria, ainda não obteve retorno da corporação.

Veja o vídeo:





Reprodução