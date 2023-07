Vídeo: mulher é roubada enquanto segurava celular em janela

Câmeras de circuito de segurança no Centro Histórico de Salvador registraram o momento em que uma mulher tem seu celular roubado enquanto segura o aparelho na janela de um bar. O caso aconteceu no último sábado, 8, na Rua Direta, no Santo Antônio Além do Carmo.

Nas imagens, a vítima aparece com o aparelho de fora na janela. Pouco depois, o suspeito passa correndo e 'arranca' o celular da mão da mulher. A Polícia Militar informou que não foi acionada após o assalto, mas ressaltou que realiza rondas e abordagens na região do Centro Histórico de Salvador e que as imagens foram encaminhadas para identificação do suspeito do crime.