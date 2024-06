Vídeo: Mulheres com bebês no colo invadem e furtam fraldas em farmácia | A TARDE

Um grupo de mulheres com bebês no colo entraram em uma farmácia na Avenida Sete, centro de Salvador, e furtaram fraldas. O caso aconteceu na sexta-feira, 24.



De acordo com informações preliminares, elas são as mesmas flagradas furtando desodorantes em um supermercado, localizado no bairro Canela.

No vídeo registrado na última sexta, 24, é possível ver ao menos duas mulheres com crianças de colo. Elas integram um grupo de sete pessoas que invade a farmácia localizada no centro de Salvador. Fraldas, latas de leite e cosméticos foram levados. Funcionários ainda tentam evitar o saque, mas não conseguem.





Reprodução

O Portal A TARDE entrou em contato com a polícia e aguarda retorno.

