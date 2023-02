Vídeo: passageiras brigam dentro de avião em Salvador

Uma briga entre passageiros de um voo que saía de Salvador resultou em gritos, tapas e puxões. A cena registrada através de vídeo mostra um grupo de mulheres que foram para as vias de fato antes da decolagem da aeronave, que tinha como destino São Paulo.

As cenas, registradas nesta quinta-feira, 2, mostram o momento em que uma passageira “gruda” no cabelo de outra. Em determinado momento, a confusão passa a envolver comissários de bordo, em tentativa de acabar com a luta.

O voo G3 1659 teve que decolar mais tarde por causa da confusão. A saída dele era às 13h45, mas só aconteceu por volta das 15h. A companhia responsável pela viagem, a Gol, não informou o motivo da briga.

"A GOL informa que a cena do vídeo que circula nas redes sociais aconteceu antes da decolagem do voo G3 1659 desta quinta-feira (02/02) entre Salvador (SSA) e Congonhas (CGH), em São Paulo. As pessoas envolvidas que protagonizaram a cena de agressão foram desembarcadas e não seguiram viagem. A Companhia lamenta todo ato de violência e reforça que as ações realizadas pela equipe de tripulantes foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL.", diz nota da GOL, acessada pelo Portal A TARDE.

Reprodução / Redes sociais