Vídeo registra ataque a homem que morreu em estação de Salvador

Foram divulgadas nesta sexta-feira, 18, imagens da agressão que resultou na morte de um homem na estação de ônibus de Mussurunga, em Salvador. O crime aconteceu na noite da última terça-feira, 15.

No vídeo que o Portal A TARDE teve acesso, o suspeito chegou correndo e atacou a vítima com dois socos. Identificado como Rubem Dário Gonçalves, o homem bateu a cabeça no chão e ficou desacordado.

Segundo informações preliminares, Rubem teria discutido com o suspeito momentos antes do crime.

Em nota, a CCR Metrô Bahia afirmou que os Agentes de Atendimento e Segurança prestaram os primeiros socorros ao cliente, que estava desmaiado na Plataforma B do terminal. "A concessionária lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares do cliente", informou a empresa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e o homem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Cristóvão, mas não resistiu.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

