Vídeo: socorrista canta para alegrar paciente que esperava regulação | A TARDE

Um socorrista do Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência (Samu), Joseval de Jesus, de 51 anos, encontrou uma forma de aliviar o sofrimento de uma paciente idosa que aguardava a regulação dentro da ambulância. O caso aconteceu no último dia 7, no bairro de Brotas, em Salvador.

Segundo informações preliminares, o serviço médico foi acionado para atender uma paciente que estava com problemas em casa. Logo após fazerem o atendimento, os socorristas ficaram esperando por cerca de uma hora a regulação para uma unidade de saúde especializada.

De acordo com Joseval de Jesus, ele teria percebido que a paciente estava triste e, por isso, resolveu tentar animá-la. No vídeo, que foi filmado por parentes da paciente, é possível ver que a senhora se entreteve e chegou a bater palmas acompanhando a canção.

