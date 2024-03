Vídeo: Suspeitos fazem arrastão no Hiperideal da Pituba e levam carnes | A TARDE

Um supermercado da rede Hiperideal, na Pituba, foi alvo de bandidos na noite desta terça-feira, 5. Cerca de oito homens invadiram e loja e fizeram um arrastão no local. Apesar do roubo, não houve registro de vítimas feridas.

De acordo com informações de pessoas que estavam no local, roubaram carnes do estabelecimento, além de saquear alguns clientes do mercado. Em seguida, os indivíduos fugiram pela porta da frente.

Ao Portal A TARDE, as policiais Militar e Civil disseram que não houve registro do caso. O portal também tenta contato com a assessoria do Hiperideal, que ainda não se posicionou sobre o ocorrido.

Confira imagens do arrastão





Divulgação / Redes Sociais





Divulgação / Redes Sociais