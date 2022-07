Bailarina baiana busca apoio para seleção nacional do Bolshoi

Uma bailarina baiana foi aprovada na pré-seleção para entrar na Escola de Teatro Bolshoi, referência mundial no balé. Moradora do bairro da Ribeira, a pequena Geovanna Alves busca ajuda para seguir o seu sonho.

Com apenas 9 anos, a pequena é determinada quando o assunto é futuro: quer ser uma bailarina profissional. E foi com foco nesse sonho que ela buscou abrir as portas para o Bolshoi.

“Ela viu um menino aqui do estúdio ingressar na escola e essa vontade aumentou, porque ela viu alguém próximo que conseguiu. Ela seguiu a inda mais disciplinada, presente e comprometida”, conta Ramon Lopes, professor de Geovanna no Studio Kairós. E essa vontade virou aprovação. Geovanna participou da pré-seletiva em Salvador e passou.

Agora, ela segue para a segunda etapa, que é nacional, em outubro, em Santa Catarina. “Ela chegou muito segura, pronta para fazer o que aprendeu em sala de aula. Quando terminou, ela saiu pulando, alegre, dizendo que havia sido tranquilo”, lembra Ramon. “O resultado não saiu no dia, mas ali a gente já sentia que ela havia sido aprovada”, confessa.

Apesar desse primeiro momento de sucesso, veio uma preocupação: Geovanna precisa de apoio para custear a viagem. Ela é merecedora de tudo isso, então a gente pede que quem está vendo essa história linda, ajude e contribua com qualquer valor”, diz Ramon.

Como ajudar

O sonho de Geovanna está próximo de se tornar real e ela não esconde a alegria. “Eu fiquei muito animada e feliz. Tenho fé que vou passar na seleção treinando bastante”, diz. “Desde pequena eu quero dançar pelo mundo”.

Para facilitar as doações, uma vaquinha online foi criada. A intenção é custear passagens, hospedagem e alimentação para que Geovanna possa participar da seletiva que pode dar a ela a chance de entrar para a Escola de Teatro Bolshoi.

Quem quiser ajudar, pode acessar o site Vakinha e buscar pelo ID 2969978 ou acessar mais informações por meio do Instagram, no perfil @geovannaaok.

Essa é uma maneira de alimentar o sonho de Geovanna, que é maior que o Bolshoi. “Quero ser uma bailarina profissional, dançar muito como a Ingrid Silva e depois ser uma professora de balé para ensinar a outras crianças", diz a bailarina.