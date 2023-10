Barreiras: bombeiros resgatam mulher de ferragens após batida em ponte | A TARDE

Uma mulher que ficou presa nas ferragens de um veículo, após acidente entre um veículo de passeio contra a cabeceira da ponte do Rio Branco, na BR-135, foi resgatada, na noite deste domingo, 1, por uma guarnição do do 17° Batalhão de Bombeiros Militar, em Barreiras.



"Retiramos a porta para ter acesso a vítima que estava parcialmente presa nas ferragens", explicou o sargento BM Edson Queirós. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ajudou nos socorros. Um outro passageiro que também estava no veículo, aparentemente não teve ferimentos e fugiu do local.

A Polícia Rodoviária Federal também deu apoio com a sinalização da via, o que garantiu a segurança no local do acidente.