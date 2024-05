Bembé do Mercado celebra 135 anos no Recôncavo da Bahia | A TARDE

Conhecido como o maior candomblé de rua do mundo, o Bembé do Mercado está celebrando os 135 anos este ano, na cidade de Santo Amaro, no recôncavo baiano. O evento, que simboliza o fim da escravidão e exalta a resistência do povo negro, começou na segunda-feira, 13, e segue com uma extensa programação até o domingo,19.

Com a participação de mais de 60 comunidades quilombolas e terreiros de religiões de matriz africana, o Bembé do Mercado oferece uma variedade de atividades, incluindo eventos religiosos, shows, feiras, rodas de conversa, oficinas e exposições.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Nacional desde 2019 e Patrimônio Imaterial da Bahia desde 2012, o Bembé do Mercado está em processo de análise para ser reconhecido como patrimônio da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A abertura do evento vai ocorrer às 5h com a lavagem do busto de João de Obá, instalação das imagens de Iemanjá e um café da manhã no Largo do Bembé. Durante os dias seguintes, estão previstas diversas atividades culturais, como apresentações de dança afro, conferências, mesas-redondas, oficinas e shows musicais.

No domingo,19, dia do encerramento, destaca-se a apresentação cultural do Samba de Roda Raízes do Acupe, na Orla de Itapema, que encerra as festividades.

O Bembé do Mercado é um evento de grande importância cultural e histórica para a região, celebrando a resistência e a herança cultural do povo negro na Bahia.

