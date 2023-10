Bombeiros continuam no combate a incêndios florestais na Bahia | A TARDE

Guarnições do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) permanecem com atuação intensa no combate aos incêndios florestais que atingem as regiões Oeste, Norte e Chapada Diamantina, na Bahia.

Pelo menos 200 bombeiros e cerca de 40 viaturas estão empregados nos combates que são realizados nos municípios de Morpará, Ibotirama, Luís Eduardo Magalhães, Bom Jesus da Lapa, Buritirama, Barreiras, Muquém do São Francisco, Barra, Wanderley, Cotegipe, Riachão das Neves, Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado, Juazeiro, Oliveira dos Brejinhos e Morro do Chapéu.

Oito aeronaves e drones, fornecidos por intermédio do Programa Bahia Sem Fogo da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), também dão apoio à Operação Florestal. Além dos combates os bombeiros realizam ainda ações preventivas com a população local.