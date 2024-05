Bombeiros que se deslocavam para oferecer ajuda no Sul sofrem acidente | A TARDE

Quatro bombeiros militares de Sergipe e um cão farejador, que estavam a caminho do Rio Grande do Sul, para oferecer ajuda, nesta segunda-feira, 6, sofreram um acidente no KM 660 na BR-116, na cidade de Jequié. A viatura chegou a capotar, mas não houve feridos.

O veículo do Corpo de Bombeiros se deslocou neste domingo, 5, às 17h. Os bombeiros estavam levando botes para salvamento, drones e outros equipamentos.

Os bombeiros enviados são especialistas em situações de catástrofes e já atuaram em situações similares, como em Brumadinho (MG). Já cinco dos militares são especialistas em atendimento em cenário de inundações.

As fortes chuvas no Sul começaram na última semana de abril. Mais de 80 pessoas morreram. Ao todo, 332 municípios do estado registraram algum tipo de problema.

