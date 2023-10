Bombeiros resgatam vítima de acidente em rodovia | A TARDE

Um homem foi retirado das ferragens por bombeiros militares do 7º batalhão, em Vitória da, nesta quinta-feira (26), após acidente com veículo, na serra dos Brindes, próxima a Caetité.

Os bombeiros utilizaram as técnicas de desencarceramento para que a vítima pudesse ser extraída de forma segura. Durante toda a ação o motorista esteve consciente.

Após o resgate, a vítima foi atendida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu.

Como medidas para evitar acidentes, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) orienta cuidado com a manutenção dos veículos, descanso antes de dirigir e atenção ao trafegar pelas estradas. Bem como, a importância do uso do cinto de segurança e ultrapassar apenas em locais permitidos.

Vídeo:

Divulgação