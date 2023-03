Cachoeira celebra 186 anos de elevação à categoria de cidade

A Prefeitura de Cachoeira, com o apoio do Governo do Estado, vai realizar uma grande festa em comemoração aos 186 anos de elevação à categoria de cidade, nos dias 11, 12 e 13 de março. O município se tornou cidade oficialmente no dia 13 de março de 1837.

A festa contará com uma programação diversificada, com shows gratuitos de samba de roda, reggae, axé music e orquestras. Entre as atrações se destacam nomes conhecidos da música baiana, como Lincoln Senna, Toque Dez e Edson Gomes.

“Cachoeira tem uma das mais ricas histórias da Bahia e do Brasil. Estamos na época de celebrar este marco, que é o nascimento da nossa cidade. Somos um celeiro cultural, com grandes nomes das artes e da música. Convidamos todos para participar da nossa festa, que vai reunir artistas de vários estilos para agradar a todos os gostos”, disse a prefeita Eliana Gonzaga (Republicanos).

Confira a programação:

SÁBADO (11/03)

17:30h - SAMBA DE RODA ESMOLA CANTADA

19:00h - SEMPRE ENVOLVENTE

20:00h - PACO DUARTE

22:00h - JUNINHO CACHOEIRA

00:00h - SINE CALMON

02:00h - LUANZINHO MORAES

DOMINGO (12/03)

16:00h - SAMBA DE RODA FILHOS DA BARRAGEM

18:00h - ROBSON MENDES E THIAGO SANTOS

20:00h - BROTOU SAMBA

22:00h- FÁBIO AQUINO

00:00h - LINCOLN

02:00h - TOQUE DEZ

SEGUNDA-FEIRA (13/03)

13:30h - ORQUESTRA DO BALA

14:30h - CENTRAL DO SAMBA

16:00h - NATANAEL

17:30h - MAGNO ]

19:00h - SEDUÇÃO DO PRAZER

20:30h - YURE TRINDADE

22:00h - EDSON GOMES

00:00h - NENHO