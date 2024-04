Cães farejadores encontram crack, cocaína e maconha em ônibus na Bahia | A TARDE

Mais de cinco quilos e meio em drogas foram apreendidas em um ônibus, na noite de quarta-feira, 17, pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no município de Vitória da Conquista, na região sudoeste da Bahia.

Segundo informações das equipes policiais, foram encontradas 147 gramas de cocaína, 381 gramas de crack e 5,05 Kg de maconha. Os entorpecentes foram identificados através do auxílio de cães farejadores da corporação.

Os agentes informaram que o coletivo havia saído de São Paulo e tinha como destino a cidade de Maceió. A abordagem ocorreu por volta das 19h.

Durante a fiscalização, foi realizado o procedimento para a utilização dos cães de faro, que consiste em retirar parcialmente as bagagens do compartimento inferior com o objetivo de permitir o acesso do cão a todos os volumes.

Ao inspecionar o volume, a equipe encontrou os entorpecentes escondidos no interior da caixa. A bagagem foi despachada por encomenda para ser entregue na cidade de São Miguel dos Campos e será possível rastrear e investigar os responsáveis pelo transporte do produto.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária para adoção das medidas que a lei requer.