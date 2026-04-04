AGRONEGÓCIO
Calendário agro na Bahia terá mais de 40 eventos em 2026; veja lista
Confira agenda de feiras do agronegócio em abril e maio
Por Ane Catarine
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A Bahia vai receber mais de 40 feiras e exposições agropecuárias até dezembro de 2026, distribuídas em diferentes regiões do estado. A programação completa será divulgada de forma bimestral pela Secretaria da Agricultura (Seagri) e poderá ser consultada no site oficial do órgão.
De acordo com o secretário da Agricultura, Pablo Barrozo, além de reunir o que há de mais relevante na agropecuária baiana, "as feiras movimentam a economia local, geram emprego e fortalecem a produção no campo".
Eventos já confirmados:
Agenda de abril
- 8 a 11 de abril (Salvador): Expo Bahia 2026, no Parque de Exposições, com foco na raça Mangalarga Marchador
- 10 a 12 de abril (Teixeira de Freitas): 2ª Feira de Negócios e Conexões (Fenec)
- 17 a 19 de abril (Capela do Alto Alegre): XII Expo Capela, com destaque para cultura e negócios locais
- 17 a 19 de abril (Maracás): 24ª Expo Maracás, reunindo agronegócio, cultura e entretenimento
- 17 a 19 de abril (Riacho de Santana): ExpoRiacho, com foco em agricultura familiar, negócios e artesanato
- 23 a 25 de abril (Uauá): Festival do Umbu, celebrando a agricultura familiar e a cultura do sertão.
- 23 a 25 de abril (Irecê): 25ª Expoagri, com o tema “Inovação e Diversificação da Agricultura Familiar e do Agronegócio”
Eventos de maio
A programação segue em maio com a Expo Serrinha 2026, entre 28 de abril e 3 de maio, reunindo criadores e produtores do Nordeste.
O mês também terá:
- 12 e 13 de maio (Conceição da Feira): Simpósio Aves Nordeste
- 13 e 17 de maio (Guanambi): ExpoGuanambi 2026
- 14 a 24 de maio (Itapetinga): Exposição Agropecuária. Já entre os dias 22 e 24, ocorre no mesmo município a Expo Gavião
- 21 a 31 de maio (Jequié): Expo Jequié, que reúne produção rural, tecnologia e entretenimento.
Fenagro
Em 2025, a Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) foi realizada pela segunda vez consecutiva em parceria com o Grupo A TARDE.
Na edição de 2025, a Fenagro contou com nove dias de programação e se consolidou no calendário nacional do agronegócio, reunindo cerca de 213 mil pessoas no Parque de Exposições de Salvador.
Com grande movimentação de público, o evento também gerou mais de R$ 120 milhões em negócios, reforçando a importância da feira para o setor.
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