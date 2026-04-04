Calendário agro na Bahia terá mais de 40 eventos em 2026; veja lista

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Feiras e exposições agropecuárias na Bahia - Foto: Manuela Cavadas / Seagri

A Bahia vai receber mais de 40 feiras e exposições agropecuárias até dezembro de 2026, distribuídas em diferentes regiões do estado. A programação completa será divulgada de forma bimestral pela Secretaria da Agricultura (Seagri) e poderá ser consultada no site oficial do órgão.

De acordo com o secretário da Agricultura, Pablo Barrozo, além de reunir o que há de mais relevante na agropecuária baiana, "as feiras movimentam a economia local, geram emprego e fortalecem a produção no campo".

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Eventos já confirmados:

Agenda de abril

8 a 11 de abril (Salvador) : Expo Bahia 2026, no Parque de Exposições, com foco na raça Mangalarga Marchador

: Expo Bahia 2026, no Parque de Exposições, com foco na raça Mangalarga Marchador 10 a 12 de abril (Teixeira de Freitas) : 2ª Feira de Negócios e Conexões (Fenec)

: 2ª Feira de Negócios e Conexões (Fenec) 17 a 19 de abril (Capela do Alto Alegre) : XII Expo Capela, com destaque para cultura e negócios locais

: XII Expo Capela, com destaque para cultura e negócios locais 17 a 19 de abril (Maracás) : 24ª Expo Maracás, reunindo agronegócio, cultura e entretenimento

: 24ª Expo Maracás, reunindo agronegócio, cultura e entretenimento 17 a 19 de abril (Riacho de Santana) : ExpoRiacho, com foco em agricultura familiar, negócios e artesanato

: ExpoRiacho, com foco em agricultura familiar, negócios e artesanato 23 a 25 de abril (Uauá) : Festival do Umbu, celebrando a agricultura familiar e a cultura do sertão.

: Festival do Umbu, celebrando a agricultura familiar e a cultura do sertão. 23 a 25 de abril (Irecê) : 25ª Expoagri, com o tema “Inovação e Diversificação da Agricultura Familiar e do Agronegócio”

Eventos de maio

A programação segue em maio com a Expo Serrinha 2026, entre 28 de abril e 3 de maio, reunindo criadores e produtores do Nordeste.

O mês também terá:

12 e 13 de maio (Conceição da Feira) : Simpósio Aves Nordeste

13 e 17 de maio ( Guanambi) : ExpoGuanambi 2026

ExpoGuanambi 2026 14 a 24 de maio (Itapetinga) : Exposição Agropecuária. Já entre os dias 22 e 24, ocorre no mesmo município a Expo Gavião

21 a 31 de maio (Jequié) : Expo Jequié, que reúne produção rural, tecnologia e entretenimento.

Fenagro

Em 2025, a Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) foi realizada pela segunda vez consecutiva em parceria com o Grupo A TARDE.

Na edição de 2025, a Fenagro contou com nove dias de programação e se consolidou no calendário nacional do agronegócio, reunindo cerca de 213 mil pessoas no Parque de Exposições de Salvador.

Estande do Grupo A TARDE na Fenagro | Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Com grande movimentação de público, o evento também gerou mais de R$ 120 milhões em negócios, reforçando a importância da feira para o setor.