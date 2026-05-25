OPORTUNIDADE
Câmara Municipal abre concurso para vagas com salários de até R$ 7 mil
Cargos são para níveis fundamental, médio e superior
Um concurso público para o preenchimento de vagas imediatas e a construção de cadastro reserva foi aberto pela Câmara Municipal de Correntina, no Oeste da Bahia.
Os cargos oferecidos são para os níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam entre R$ 2.250 e R$ 7 mil. A jornada de trabalho para todos os cargos oferecidos é de 40 horas semanais.
O concurso tem oportunidades imediatas para procurador, analista técnico financeiro, analista de controle interno, assistente de procuradoria, auxiliar de serviços gerais, entre outros.
Seleção
A seleção para as vagas será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 5 de julho.
Além disso, alguns cargos precisarão realizar uma prova discursiva durante o processo seletivo.
O concurso tem validade de dois anos a partir da data de homologação do resultado.
Inscrição
O prazo de inscrição vai até as 17h desta segunda-feira, 25. Para isso, será necessário o pagamento de uma taxa que varia entre R$ 45 e R$ 120.
O edital completo está disponível no site da HC Concursos, responsável por realizar o processo seletivo.