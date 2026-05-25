Câmara Municipal abre concurso para vagas com salários de até R$ 7 mil

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Um concurso público para o preenchimento de vagas imediatas e a construção de cadastro reserva foi aberto pela Câmara Municipal de Correntina, no Oeste da Bahia.

Os cargos oferecidos são para os níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam entre R$ 2.250 e R$ 7 mil. A jornada de trabalho para todos os cargos oferecidos é de 40 horas semanais.

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O concurso tem oportunidades imediatas para procurador, analista técnico financeiro, analista de controle interno, assistente de procuradoria, auxiliar de serviços gerais, entre outros.

Seleção

A seleção para as vagas será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 5 de julho.

Além disso, alguns cargos precisarão realizar uma prova discursiva durante o processo seletivo.

O concurso tem validade de dois anos a partir da data de homologação do resultado.

Inscrição

O prazo de inscrição vai até as 17h desta segunda-feira, 25. Para isso, será necessário o pagamento de uma taxa que varia entre R$ 45 e R$ 120.

O edital completo está disponível no site da HC Concursos, responsável por realizar o processo seletivo.