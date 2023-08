Câmeras de reconhecimento facial atingem 950 foragidos capturados

Cinco foragidos foram presos com auxílio do reconhecimento facial nas cidades de Itaparica, Barreiras, Eunápolis, Lauro de Freitas e Camaçari. Eles respondem a inquéritos por homicídio, roubo, lesão corporal e não pagamento de pensão alimentícia. Com essas prisões, já são 950 foragidos capturados com auxílio da tecnologia.

O primeiro foragido era procurado por assassinato. Equipes do 23° BPM efetuaram a prisão do criminoso que foi encaminhado à Delegacia Territorial (DT) de Itaparica. Dois assaltantes foram flagrados nas cidades de Barreiras e Eunápolis, por equipes da 83ª e da 7ª CIPM, respectivamente. Os dois foram encaminhados às DTs locais, onde tiveram os mandados cumpridos.

Guarnições da 81ª CIPM localizaram um homem por não pagamento de pensão alimentícia, em Lauro de Freitas. O procurado foi encaminhado à Polinter. O último foragido da Justiça foi encontardo por militares do 12° BPM, em Camaçari. Ele responde a inquérito por agressão e também foi conduzido à DT local.