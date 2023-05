Caminhão cheio de cerveja tomba e carga é saqueada na Bahia

Um caminhão cheio de cerveja tombou na BR-101 nesta segunda-feira, 29, na curva do Rio Mucambo, no Recôncavo da Bahia. De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista ficou ferido e parte da carga foi saqueada por pessoas que passavam pelo local no momento do acidente.

O caso aconteceu entre Conceição do Almeida e Dom Macedo Costa. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

O motorista foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.