Campanha Natal Solidário alerta à situação da fome durante todo o ano

Das 33 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza, 7 milhões estão no nordeste e, destas, 4 milhões estão na Bahia. Pensando em dirimir a fome sofrida por estas pessoas, foi lançada nesta segunda-feira, 31, a edição 2022 do Natal Solidário, em cerimônia na Casa do Comércio.

Realizado pelo Sistema Fecomércio Bahia com a parceria da Liga do Bem, a ação chega neste ano a nona edição com o alerta de que a fome é sofrida de janeiro a dezembro, não somente em uma época específica do ano.

Na última edição a campanha atingiu a marca de 335 toneladas arrecadadas, sendo que 296 toneladas foram direcionadas ao sul da Bahia diante da situação de calamidade instaurada por causa das formas chuvas que atingiram a região.

Idealizadora da campanha, Juranildes Araújo, vice-presidente da Fecomércio Bahia, lembra que a primeira edição, em 2014, arrecadou uma tonelada de alimentos, que foram divididos entre 17 instituições. Atualmente são cerca de 200 cadastradas.

"Natal não é só no Natal, é todo dia. As pessoas sentem fome todo dia. O índice de desemprego está aí, tem muita gente com fome, necessidades, crianças, idosos, e estamos aqui para ajudar, pois como empresários temos que ter responsabilidade social ajudando essas pessoas", contou Juranildes em entrevista ao Portal A TARDE.

Juranildes Araújo é vice-presidente da Fecomércio Bahia | Foto: A TARDE

Ela conta que, como empresária, prefere deixar de lucrar nesta época para dedicar esforços à campanha. "Eu sinto muita paz. Vim de família pobre e pensava: 'um dia vou crescer, me formar, ser grande, trabalhar e fazer um monte de projeto desse tipo' e hoje eu faço. Eu estou feliz comigo".



Kelsor Fernandes, presidente da Fecomércio, conta que a campanha é de extrema importância para a Federação, pois é o momento de mobilização em prol dos mais necessitados.

"É o momento que temos para fazer com que nossos colaboradores e parceiros se engajem para angariar doações e poder devolver um pouco do que Deus nos proporciona durante o ano e que possamos diminuir um pouco o sofrimento das pessoas que passam fome, essa é a nossa meta principal".

Kelsor Fernandes é presidente da Fecomércio | Foto: A TARDE

Ele acredita que a edição deste ano terá volume de doações recorde. "O que nós queremos é conseguir doações suficientes para que a gente possa dividir com estas instituições e fazer as pessoas um pouquinho mais felizes".

Uma das instituições beneficiadas é a Cidade da Luz, que tem escola, centro de cultura e arte, ambulatório médico e odontológico, e busão da solidariedade entre as atividades.

No início, o objetivo era atender a região de Pituaçu, entretanto, hoje várias partes da cidade, inclusive municípios vizinhos, são beneficiados. A instituição serve ainda como ponto de distribuição a outras instituições, que segundo Maria Salvadora Pereira de Lima, diretora de Assistência Social da Cidade da Luz, atualmente são cerca de 16.

"Quando a gente recebe um apoio desse, por extensão, ajudamos muitas outras pessoas. Sabe aquele efeito dominó? Se fosse só nós, já seria um grande número, mas ainda conseguimos fazer mais".

Ela conta que o trabalho, além de matar a fome, ajuda a diminuir o alcoolismo, uso de drogas, violência e suicídio. "Pode parecer exagerado, mas não é. Essas parcerias nos ajudam a dar continuidade ao apoio a essas pessoas".

Maria Salvadora Pereira de Lima é diretora de Assistência Social da Cidade da Luz | Foto: A TARDE

"Quando a Fecomércio, Sesc, Mesa Brasil, fazem isso, não estão dando somente alimento, estão dando dignidade, respeito a essas pessoas. O que a gente considera o básico, que é o alimento", afirma.

Os pontos de coleta de donativos são distribuídos em Salvador no Edifício Casa do Comércio, nos principais shoppings, e em todo o estado nas unidades Sesc e Senac.