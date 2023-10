Cantor baiano morre após sofrer acidente de moto

O cantor baiano, Mounir Caldas, de 41 anos, morreu nesta terça-feira,27, no município de Guanambi, no sudoeste da Bahia, em virtude das complicações de saúde causadas por um acidente de moto que ocorreu na zona rural.

Caldas cantava forró e sertanejo e era conhecido por fazer shows em formaturas e casamentos da região. Nas celebrações, ele apostava em um repertório diverso. Ele sofreu o acidente na última sexta-feira,22, enquanto pilotava uma moto quando bateu de frente com outra motocicleta e teve diversas fraturas no corpo. Ele foi socorrido, internado e submetido a cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre o estado de saúde do outro motociclista, nem sobre qual foi a causa do acidente.



O artista deixou a mulher e três filhos. O corpo dele foi velado em uma funerária na cidade e o sepultamento acontece nesta quarta-feira (27), no Cemitério Santo Antônio, também em Guanambi.