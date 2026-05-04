BAHIA
Cantor Zau O Pássaro morre em grave acidente na BR-116
Morte do cantor aconteceu em acidente nesta segunda
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O cantor Izac Bruno Coni Silva, conhecido como 'Zau O Pássaro', morreu em um acidente de trânsito na BR-116, no trecho de Feira de Santana, na Bahia. O acidente aconteceu às 7h20 desta segunda-feira, 4.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro em que o cantor estava colidiu na lateral de um caminhão. Um óbito foi registrado no local, outra morte foi confirmada no hospital e mais duas pessoas, que estavam no veículo, seguem gravemente feridas.
O portal A TARDE confirmou que o óbito ocorrido na manhã, ainda no local, foi do cantor Zau.
De acordo com a PRF, as vítimas com lesões graves foram socorridas por equipes do SAMU e encaminhadas a unidades de saúde da região. O corpo da vítima que morreu no local do acidente, conforme apuração, do cantor Zau, foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).
No momento do atendimento, não foi possível realizar a identificação das vítimas, tendo em vista que não foram localizados documentos pessoais no interior do veículo.
O cantor estava voltando de show realizado em Barreiras, no Oeste da Bahia. O evento teve esgotado os ingressos. "Zau lota casa de shows em Barreiras e mesmo com queda de energia, público permanece até o final", disse em publicação nas redes sociais.
Imagens do acidente
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Quem era Zau O Pássaro?
Izac Bruno Coni Silva, conhecido como 'Zau O Pássaro', era um cantor baiano de pagodão em ascensão.
O artista ganhou visibilidade como cover, mas consolidou sua carreira com um repertório autoral. Ele ficou conhecido inicialmente como "Zau Kannário" devido à semelhança vocal com Igor Kannário, o que gerou confusão entre os artistas.
Dentre os destaques musicais do artista estão: “Tudo Que Bate nos Paredões” em 2025 e parcerias, incluindo trabalhos com Xanddy Harmonia.
Relembre polêmica com Igor Kannário
Em abril de 2025, Igor Kannário processou o cantor Zau, em R$ 100 mil por uso indevido de marca registrada (INPI) e concorrência desleal.
Na época, Zau declarou que era ex-fã cover e adotou nome similar, logomarca e integrantes da banda de Igor, alegando admiração.
O "Príncipe do Gueto" venceu a ação, forçando Zau a mudar de nome. A defesa de Kannário alegou que Zau, junto com produtoras, causava confusão no público e prejudicava sua reputação ao "fingir" ser ele.
A polêmica movimentou as redes sociais de Salvador e região. Com a ação, Izac foi obrigado a mudar o nome artistico para 'Zau O Pássaro'.
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