Carga de gado da raça Nelore é recuperada em Terra Nova | A TARDE

Uma equipe da Delegacia Territorial (DT) de Casa Nova recuperou, nesta quinta-feira (5), um caminhão com 15 cabeças de gado da raça Nelore. O veículo estava estacionado às margens da BA 515, na altura do distrito de Rio Fundo.

O flagrante ocorreu após denúncia encaminhada à unidade policial, após as diligência, a polícia localizou os animais na carroceria do veículo, que estava com restrição de roubo e estava com uma placa clonada.

O caminhão apreendido está à disposição da Justiça e os animais foram entregues ao proprietário. Um inquérito policial foi instaurado na DT de Casa Nova para apurar o crime e identificar os envolvidos.