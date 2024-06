Casa pega fogo após celular explodir na Bahia | A TARDE

Uma casa pegou fogo após um dos moradores da residência usar o celular plugado na tomada, em Brumado, município do sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira, 28.

Residiam na casa, um homem, a mulher e a filha do casal e três netos. Todos saíram da casa no momento em que o incêndio aconteceu.

De acordo com a Polícia Militar, que esteve no bairro Doutor Juracy, eles foram acionados “para manter a ordem segurança no local”.

Risco

O uso de celular conectado na tomada pode apresentar diversos riscos à saúde e segurança do usuário. O primeiro deles é o superaquecimento do aparelho, que pode gerar danos ao dispositivo e, em casos mais graves, levar a incêndios.

Em caso de emergência, a Coelba pode ser acionada em todo estado, 24h por dia, através do telefone 0800 071 0800.

