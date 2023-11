Casal é preso em flagrante após espancar criança no sul da Bahia | A TARDE

Um casal foi preso em flagrante, nesta sexta-feira, 3, por policiais da Delegacia Territorial (DT) da cidade de Alcobaça, no sul do estado da Bahia. Eles são acusados de espancar uma criança de 2 anos, causando diversas lesões graves no corpo da vítima.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a criança seria filho da mulher que foi presa e enteado do homem. Ele foi encaminhado para o hospital, mas, até o momento, ainda não há mais detalhes sobre seu estado de saúde.

Titular da delegacia, Moisés Damasceno contou que a dupla foi autuada por maus tratos e lesão corporal de natureza grave. O casal, que havia abandonado a criança, foi encontrado pelos policiais fugindo sentido a cidade de Prado.

Os dois estão custodiados na unidade, à disposição do Poder Judiciário. A criança está internada e ficará sob os cuidados do Conselho Tutelar do município.