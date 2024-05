Casal é preso por torturar filha de nove anos no interior da Bahia | A TARDE

Um casal foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 29, por torturar a filha de sete anos, no povoado de Lagoa Preta, no município de Tremedal, a cerca de 600 km de Salvador. Laudos periciais comprovaram as agressões.

Os policiais da Delegacia Territorial de Barra (DT/Barra) realizaram diligências junto com agentes do Conselho Tutelar, após denúncias feitas por vizinhos da família. A criança foi encaminhada para acompanhamento psicossocial.

O casal passou por exames de corpo de delito e estão à disposição do Poder Judiciário. Na residência do casal, foram apreendidas duas espingardas e munições. O material foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).