Casos confirmados de Covid-19 voltam a crescer na Bahia | A TARDE

A Bahia voltou a reacender o sinal de alerta para os casos de contaminação de Covid-19, após a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) registrar o assustador aumento de 131,2% no número de casos ativos da doença em apenas uma semana.

De acordo com a Sesab, até o dia 23 de outubro o estado tinha 279 casos registrados. Na semana seguinte, o número tinha subido para 645. Outro dado importante é que o comparativo do dia 30/10 em relação à primeira semana do mês de outubro demonstra que o estado mais que quadruplicou o número de casos ativos. De 1º até 10 de outubro foram registrados 145 casos de Covid-19.

O Portal MASSA! apurou junto a uma fonte da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) que apenas 10% da população baiana tomou a vacina bivalente, responsável pela imunização contra novas variantes da Covid-19.