CBPM fecha acordo bilionário para exploração de areia industrial | A TARDE

Um acordo bilionário entre a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e a Homerun Brasil Mineração Ltda, subsidiária da canadense Homerun Resources Inc, será assinado na próxima segunda-feira, 17, para a exploração de areia industrial em quatro áreas de titularidade da estatal situadas em Santa Maria Eterna, no município de Belmonte, na Bahia.

O evento contará com o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM, Henrique Carballal, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, o CEO da Homerun, Brian Leeners, o presidente do Departamento de Energia dos Estados Unidos, Zhiwen Ma, e outras autoridades.

Além da exploração da areia industrial, que é considerada como um material ecologicamente correto e que pode ser utilizado em substituição ao cimento, a Homerun irá implantar uma planta de beneficiamento que transformará a sílica in natura em sílica de alta pureza em Ilhéus e investir na fabricação de células solares no Porto de Aratu.

O investimento inicial é de aproximadamente 300 milhões de reais, podendo chegar a mais de um bilhão de reais, e pode resultar na geração de 1.681 empregos na Bahia, algo comemorado por Carballal, presidente da CBPM.

“Com essa decisão, estamos reconhecendo a importância vital desse empreendimento para o desenvolvimento da economia baiana. Seguimos alinhados às práticas de tecnologia verde, sendo que o projeto concentra-se na produção ambientalmente responsável de sílica, que é evidenciado ao observar o uso de água reciclável e a eliminação de resíduos químicos e biológicos. Teremos uma unidade industrial de produção de vidro solar para painel fotovoltaico, vidros especiais automotivos, vidros para embalagens, entre outros", pontuou.

"E os benefícios não param por aí, pois vamos implantar um fundo para o desenvolvimento da educação nos municípios onde ocorrerem as operações de mina e de unidades industriais. A fonte dos recursos do fundo será equivalente a 10% dos royalties da CBPM mais 10% adicionais sobre o valor dos royalties aportados pela Homerun. A sílica passará por um processo de transformação em unidades fabris, localizadas em Ilhéus e Aratu”, afirmou.

Além do investimento inicial que ocorrerá nos próximos quatro anos pela Homerun, também foi firmado com a CBPM um planejamento de exploração e fornecimento contínuo de sílica, no distrito de Belmonte, ao longo das próximas duas décadas.

“Essa projeção para os próximos 20 anos é essencial para assegurar a oferta contínua desse recurso vital, considerando a rápida exaustão dos depósitos globais de sílica de alta pureza, que é o segundo recurso natural mais demandado globalmente, desempenhando um papel crucial na esfera da energia limpa e armazenamento, oferecendo benefícios substanciais com baixa emissão de carbono”, apontou Carballal.