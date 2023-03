Ceuci Nunes é nomeada como diretora da Bahiafarma

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 8, a nomeação da infectologista Ceuci Nunes (PT), ex-diretora do Hospital Couto Maia, como nova diretora-presidente da Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos (Bahiafarma).

Ceuci, que disputou o pleito eleitoral de 2022 mas não conseguiu uma vaga na Assembleia Legislativa (Alba), apesar dos mais de 36 mil votos, chegou a ser cotada para assumir a Sesab, que ficou com Roberta Santana.

Com trajetória no meio acadêmico e atuação reconhecida durante as fases mais virulentas da pandemia da Covid-19, a médica vai comandar o órgão que tem como finalidade realizar pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico no campo farmacêutico.

A Bahiafarma também é responsável pelo fornecimento e distribuição de medicamentos essenciais e de interesse social para órgãos e entidades que integram o Sistema Único de Saúde (SUS).