Chuva: SSP ativa Centro Integrado para monitorar cidades baianas; veja | A TARDE

As fortes chuvas que atingem várias cidades da Bahia desde a quarta-feira, 21, levou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) a ativar o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para monitorar, em tempo real, os municípios que têm sido impactados pela tempestade.

Segundo a SSP, na tarde desta quinta-feira, 22, uma reunião com integrantes do órgão, Corpo de Bombeiros Militar e da Superintendência de Proteção e Defesa Civil definiu as primeiras estratégias que serão aplicadas durante o monitoramento.

"Célula ficará ativada por tempo indeterminado acompanhando a situação de toda a Bahia, com a atenção para os 62 municípios na Bahia", anunciou Marcelo Werner, titular da SSP.

O CICC, localizado no Centro de Operações e Inteligência (COI), da SSP, no CAB, em Salvador, vai promover o acompanhamento 24h por dia, para facilitar o acionamento rápido.