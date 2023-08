Ciclista é morto a tiros e tem bicicleta furtada em Camaçari

Um ciclista foi morto por tiros na manhã deste domingo, 27, no Km-43 da BA-099, próximo à entrada de Guarajuba, em Camaçari, região metropolitana de Salvador.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, a vítima foi identificada como Luciano de Jesus Fonseca, de 44 anos. A vítima usava roupa de ciclista, e a bicicleta que ele conduzia não foi encontrada. A principal linha de investigação do crime é latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

Segundo nota da Polícia Civil da Bahia, a equipe da 33ª DT / Monte Gordo investiga a morte, com o depoimento de algumas pessoas. Investigadores buscam por imagens de câmeras nas proximidades do local para esclarecer os fatos. Laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) vão contribuir para o esclarecimento do caso.