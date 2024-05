Ciclista morre após ser atropelado em Feira de Santana | A TARDE

Um vigilante de 32 anos morreu após ser atropelado no início da tarde desta terça-feira, 23, na Avenida Getúlio Vargas, em Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km de Salvador.



Segundo o Acorda Cidade, a vítima, identificada como Ademir Farias de Oliveira, seguia pela avenida em uma bicicleta, quando foi atingido por um veículo e morreu no local.

De acordo com populares, o condutor do carro teria sofrido um mal súbito no volante e acabou atingido o ciclista. Na batida, o veículo ainda perdeu o controle, atingiu a lateral de um ônibus e depois um poste de energia.

O motorista do carro foi levado para o Hospital Emec. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Conforme informações do Acorda Cidade, Ademir Farias trabalhava como vigilante da Farmácia Brito da Avenida Getúlio Vargas. Ele estava no horário de almoço e retornava para o trabalho.