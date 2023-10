Cinco homens morrem em operação policial no interior da Bahia

Cinco homens morreram e dois ficaram feridos após uma operação da Polícia Militar na idade de Acajutiba, a cerca de 185 km de Salvador. O confronto aconteceu na terça-feira, 26.

De acordo com a PM, equipes das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) Litoral Norte e Polo Industrial foram acionadas com informações de homens fortemente armados, escondidos em um abrigo improvisado em uma área de mata na região conhecida como "Estrada do Cumbe".

No local, houve um cerco e foi iniciada uma troca de tiros. Sete homens foram encontrados feridos, levados a uma unidade de saúde da cidade, onde cinco deles morreram. O estado de saúde dos outros dois é desconhecido.

Na ação foram apreendidos uma espingarda de fabricação artesanal, um rifle calibre 22, três revólveres calibres 38 e 32, uma pistola Taurus calibre 765, um saco, um tablete e 43 porções de maconha, 127 pinos de cocaína e 121 embalagens contendo crack. O material foi apresentado à delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.