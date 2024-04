Coelba pretende aumentar a capacidade energética do oeste da BA em 70% | A TARDE

O novo plano de investimentos da Coelba para o Oeste da Bahia tem como meta o aumento em cerca de 70% da capacidade energética da região nos próximos quatro anos. A informação foi divulgada na terça-feira, 26, pelo diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Freire Guth.



O encontro ocorreu na sede da concessionária em Barreiras, com as diretorias da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa). Além do diretor-presidente, estiveram presentes os superintendentes de Área Técnica, Tiago Martins, e de Expansão de Obras, Anapaula Nobre.



No final de fevereiro, houve uma reunião prévia com agricultores para apresentarem solicitações para solucionar déficit de energia elétrica no oeste baiano. Como ficou acordado na época, uma comitiva de consultores da Coelba realizou visitas técnicas a propriedades rurais da região para diagnosticar as principais carências energéticas, a partir do qual foram realizados estudos de viabilidade com emissão de parecer técnico.

No encontro desta semana, Guth confirmou a divulgação de um cronograma da Coelba, sugerido pelos produtores rurais, para acompanhamento das ações e investimentos da companhia na região..

O segundo vice-presidente da Aiba, Seiji Mizote, os diretores, financeiro, Helio Hopp, executivo, Alan Malinski, o gerente de Infraestrutura, Luiz Stahlke participaram do momento, que também foi prestigiado pelos ex-presidentes e conselheiros João Carlos Jacobsen, Júlio Busato, Celestino Zanela, os produtores rurais Luiz Pradella, Ildo Rambo, Elisa Zanela, e a vice-presidente da Abapa, Alessandra Zanotto.