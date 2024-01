Coelba remove 268 toneladas de fios instalas irregularmente em postes | A TARDE

Os técnicos da Neoenergia Coelba retiraram 268 toneladas de fios de telefonia e internet instalados irregularmente nos postes da Bahia, no ano de 2023. Segundo a distribuidora, esse foi o maior volume da história, com um aumento de 40% em comparação a 2022.



A manutenção dos cabos é de responsabilidade das operadoras, que são as proprietárias das redes. No entanto, por causa dos riscos que os fios irregulares representam para a população e para o fornecimento de energia, a Coelba mantém equipes dedicadas exclusivamente para remover essas situações.

Além dos cabos, também foram removido cerca de 11 mil caixas de internet irregulares dos postes. A Coelba explica que, a maior parte das irregularidades encontradas são devido a empresas de telecomunicações que não têm contrato com a distribuidora.

Essas operadoras instalam os fios à revelia, sem seguir os padrões de segurança exigidos. De acordo com a Coelba, na Bahia, 85% das empresas homologadas pela Anatel para atuar na Bahia não têm contrato com a distribuidora.

Os clientes podem ser aliados da Neoenergia Coelba no combate às ligações irregulares de telecomunicações ao contratar o serviço de empresas autorizadas pela distribuidora. No site da concessionária, na aba Seu Negócio e, em seguida, Normas Técnicas e Compartilhamento de Postes, o consumidor pode verificar todas as operadoras de internet que possuem contrato com a Neoenergia Coelba.

Na página, as operadoras também podem conferir todas as informações sobre o processo de regularização. Para facilitar ainda mais o processo para as empresas, a Neoenergia Coelba criou um contato direto para a resposta a dúvidas, por meio do e-mail [email protected].