"Colbert é midiático e fragiliza Feira de Santana", diz Angelo Almeida

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, Angelo Almeida (PSB), repudiou o comportamento do prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), após discurso realizado na última quinta-feira, 21, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), em sessão comemorativa aos 190 anos de emancipação política do município.

Colbert Martins endureceu as críticas ao governo Lula, sobretudo na área produtiva, bem como ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, em relação à Segurança Pública e a Saúde. Ao Portal A TARDE, o secretário disse que o momento foi inoportuno para o tipo de fala de Colbert.

"O prefeito de Feira de Santana trouxe, na ALBA, em ambiente comemorativo dos 190 anos de aniversário do município, críticas infundadas, além de impertinentes para o momento. E pior: com forte conteúdo e viés encontrado em discursos bolsonaristas", disse.

Angelo Almeida deixou a Mesa Diretiva durante o discurso de Colbert Martins, e só retornou quando a sessão foi finalizada.

"Sou totalmente a favor do debate do contraditório. Só não apoio uma atitude midiática na tentativa de fragilizar a minha cidade. É papel da oposição criticar, entendo isso. Porém, tudo tem hora e lugar", finalizou.