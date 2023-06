Colisões de veículos em postes provocam mais de 200 quedas de energia

No primeiro trimestre deste ano, a Bahia registrou uma média de 254 interrupções mensais no fornecimento de energia por causa de colisões de veículos em postes da rede elétrica. De acordo com a Neoenergia Coelba, foram mais de 760 ocorrências com a mesma causa nesse período, afetando aproximadamente 177 mil clientes, que ficaram sem energia por algum tempo.

Ainda de acordo com a companhia de iluminação, Salvador e Vitória da Conquista são as cidades com o maior número de colisões em postes, que gerou um total de 37 casos nos três primeiros meses de 2023.

No ano passado, o número total de ocorrências relacionadas a colisões chegou a 3.226. Essas situações são complexas para a distribuidora de energia, pois frequentemente exigem a substituição de postes, cabos e cruzetas. A média de atendimento para esse tipo de serviço é de até 14 horas de trabalho por equipes especializadas. Nesse mesmo ano, mais de 600 mil clientes foram afetados.

Os dados referentes ao primeiro trimestre, segundo a Coelba, mostram uma redução de 5% nas colisões de veículos em estruturas da rede elétrica, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Embora modesta, essa redução traz uma projeção positiva para o fim deste ano.

Além das ações realizadas pela distribuidora, como a instalação de proteção na base dos postes usando tubos de concreto, que aumenta a área de contato em caso de colisão, a direção defensiva é uma aliada importante para reduzir essas ocorrências, que podem ser fatais.