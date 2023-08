Com diversas atividades, BTX impulsiona inovação e tecnologia na Bahia

Previsto para começar no fim de setembro deste ano, o Bahia Tech Experience (BTX) realizou o evento de lançamento para a primeira edição da iniciativa, na manhã desta quinta-feira, 31, no auditório do Sebrae/BA, que fica localizado no bairro do Costa Azul, em Salvador.

O projeto contra com a parceria entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/BA) e o Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia E Inovação (Secti). Titular da pasta, André Joazeiro marcou presença no evento e falou sobre as atividades que serão realizadas nos três dias de evento.

"Expectativa é a melhor possível. Esse trabalho vai culminar com um trabalho de 20 eventos no interior da Bahia, onde serão selecionadas empresas para o Bahia Tech Experience. Ao todo, são três dias de apresentação com stands, com pitches, muitas palestras importantes", disse o secretário ao Portal A TARDE.

O BTX23 acontece entre os dias 28 e 30 de setembro. No primeiro dia, o evento tem horário de início para 18h30 e termina 22h, enquanto nos dois dias seguintes e que encerram o projeto, o começo está programado para 8h, com mesmo horário de encerramento.

Titular da Secti, André Joazeiro | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

André Joazeiro ainda falou sobre a expectativa para a primeira edição do projeto e ainda fez a projeção das consequências que esta iniciativa poderá acarretar para o empresariado baiano, seja em pequena, média ou larga escala.

"Os investidores vão estar de olho. Esse momento é importante tanto para o investidor, quanto para o jovem que está com a ideia. Isso possibilita que a gente comece empresas competitivas no interior do estado e com capacidade de crescimento, saindo daquela política de atração de investimento, que acha que uma empresa grande vai chegar de fora e resolver o problema do nosso povo, criando emprego para o nossos jovens e podendo fazer empresas médias virarem grandes", completou o titular da pasta.

Conexão Bahia - Internacional

Diretor-técnico do Sebrae/BA e um dos principais idealizadores do projeto, Franklin Santos comentou acerca da importância desta troca entre as startups locais e internacionais. A previsão é que este contato seja bastante fomentada na 1ª edição do BTX23.

"Um evento que visa trazer instituições de fomento às startups, ecossistema de inovação dos Estados Unidos para conversas com essas startups, fazer conexão com elas e entender oportunidades de negócios. No outro dia, faremos isso com foco em empresas da Europa [...] A ideia é gerar essa troca entre quem já fez esse processo acontecer em outros lugares, com o nosso próprio centro, mas também gerar oportunidades para que startups locais possam conversar com pessoas de outros continentes, de outras regiões para gerar negócios e mercado", afirmou Franklin.

Diretor-técnico do Sebrae, Franklin Santos | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Ainda em contato com o Portal A TARDE, o dirigente detalhou os países que terão importância na iniciativa e garantiu que o processo de seleção está sendo feito criteriosamente. "Traremos algumas dos Estados Unidos, com sistemas de inovação do Vale do Silício, do Texas e da Flórida. Na Europa, estamos fechando com a Estônia, alguns países Bálticos. Estamos montando essa estrutura, fazendo uma curadoria de quem viria".

Tem muita gente interessada em vir, mas precisamos selecionar aqueles que podem gerar oportunidade de mercado para as startups fora Franklin Santos, Diretor-técnico do Sebrae

Por fim, Franklin ainda comentou sobre as dinâmicas que estão previstas para ocorrer nos três dias de evento, no Parque Tecnológico da Bahia. Entre as atividades, estão uma "batalha de startups" e "rodadas com os investidores" em formato de pitches, formato semelhante ao realizado pelo programa 'Shark Tank'.



"Faremos uma batalha de startups. Montamos um ringue e elas vão subir e duelar, para ver quem chama mais a atenção dos investidores. Terão rodada com os investidores que participarão do evento para, se tudo der certo, fazer aporte e rodadas de entradas nas empresas. Esperamos que seja principalmente as baianas", concluiu o diretor-técnico.