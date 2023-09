Com novidades, Air Europa comemora 20 anos de operações na Bahia; veja

Uma relação de confiança não se constrói do dia para a noite. Por isso, a Air Europa comemora, em novembro deste ano, 20 anos de operações de aviação em Salvador. Para celebrar a marca, algumas novidades já estão no escopo do empresa e, em breve, chegarão ao mercado baiano.

Entre os principais, e já anunciado pelo governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT), está a ampliação de voos semanais que fazem o destino Madrid-Salvador, um dos mais procurados pelos soteropolitanos, principalmente durante o período de alta estação. Além disso, a partir de 2024, a Air Europa ainda passará a disponibilizar a 'Classe Business', com um atendimento diferenciado aos passageiros que embarcarem na aeronave Dreamliner 787.

Durante bate-papo exclusivo com o Portal A TARDE, o atual diretor-geral da Air Europa no Brasil, Gonzalo Romero, detalhou a série de medidas que serão implementadas no mercado baiano a partir do final de 2023 e início de 2024. Ele também revelou planos para o mercado europeu e que podem impactar positivo para o público brasileiro. Confira:

Como tem sido essa movimentação de pessoas que fazem esse trajeto Madrid-Salvador (e vice-versa), principalmente com a chegada da alta estação agora no fim do ano e início do ano que vem?

Atualmente, quando enxergamos nossa aeronáves e os pontos de vendas de passagens... de todos os nossos voos (Salvador-Madrid), cerca de 55% são vendidas para o Brasil, de Salvador para Madrid. Então, em torno de 45% são para a Europa. Existe um equilíbrio, quase 50% para cada. Já estamos em um bom nível pós-pandemia. No início das operações, tinham mais passageiros saindo da Bahia e menos chegando da Europa. Agora, está havendo uma recuperação. O Brasil se recuperou muito rápido, assim que abriu as fronteiras. O europeu já foi bem mais lento. O brasileiro comprava com mais antecedência também, então, no fim das contas, tinhamos mais brasileiros saindo do que europeus vindo. Mas respondendo a pergunta, hoje está bem equilibrado

Você tocou em um ponto bem interessante, que foi essa situação da pandemia. Traçando um paralelo entre os momentos antes e depois, já tem havido uma recuperação no fluxo de pessoas que viajavam em 2019 para agora em 2023?

Quando enxergamos a empresa como um todo, praticamente já recuperamos com relação a 2019. Agora, durante o mês de dezembro, estaremos fazendo ainda um acréscimo. Estamos crescendo 13% da oferta de acentos e, com isso, estaremos atingindo os números que tínhamos antes da pandemia. Um ponto importante é que, com esse acréscimo que teremos, Salvador também ganhará mais um voo semanal. Atualmente, estamos operando com dois, nos dias de quarta e sexta-feira. A partir de 12 de dezembro, teremos mais uma e ficaremos com terça, quarta e sexta. Durante dois meses, principalmente por conta da demanda de Natal, Réveillon e período de férias... será reforçado em dezembro e janeiro.

O governador Jerônimo Rodrigues confirmou essa ampliação de três voos semanais nas redes sociais. Essa medida é permanente ou apenas uma ampliação temporária para o verão?

Nosso objetivo principal é reforçar a frota de Salvador nesse período. Hoje, por questão de falta de aeronaves, como principal empecílho que temos em nossa indústria, ainda não estamos conseguindo manter essa medida permanentemente. Vamos fazer agora em dezembro e janeiro, justamente para reforçar a alta estação. Em fevereiro, voltaremos ao padrão, com a frequência semanal. Isso deve permanecer durante o ano de 2024. Esperamos no futuro podermos deixar essa terceira frequência de forma permanente, mas, por enquanto, temos alguns desafios em questão de frota.

Vocês têm sentido dificuldade de demanda com esses dois voos que estão operando?

Sim, com certeza. Nossa ocupação em voos de Salvador está muito boa, operando em média com mais de 90% da capacidade da aeronave, tanto saindo da Bahia, quanto de Madrid. Estamos muito felizes com esse retorno. Nossas ocupações de passageiros estão com uma demanda grande. Eles escolhem a Air Europa. Estamos com cerca de 90 a 91%. A ocupação geral da empresa está em 85%, com o recorte de todos os voos. Então são números muito bons. São Paulo também está acima de 90%, acho que está em quase 95%. A demanda de origem Brasil e destino Europa está muito aquecida.

Como foi dito, Salvador é um destino muito turístico nesta alta estação. Dentro do cenário nacional, em que posição se encontra a capital baiana no aspecto de demanda para aqueles que vêm da Europa?

É um pouco difícil enxergar isso, porque não temos voos em outros destinos turísticos, seja Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza... não temos. Apenas a Bahia, mas, o que podemos sentir, pensando em passageiros espanhois e franceses, a Bahia tem sido um dos principais destinos escolhidos por eles. Temos outros voos no Brasil, que é um país muito grande. A nível de números, não consigo te responder exatamente, porque não temos esses dados agora. Mas com certeza a Bahia está entre os mais procurados.

Vocês irão começar a atuar no mercado baiano com a 'Classe Business'. Quais as principais diferenças para os consumidores com a implementação dessa novidade?

O principal diferencial é a aeronave. Realmente, hoje, a Air Europa disponibiliza no mercado da Bahia a melhor aeronave que existe na indústria de aviação. Quando você enxerga as que estão disponíveis, o Dreamliner 787 é o equipamento mais moderno e sustentável que existe e está no mercado baiano. Essa aeronave oferece hoje dois tipos de cabine: Econômica e Executiva, e agora terá essa terceira. O primeiro aspecto (da Classe Business) é a poltrona, que reclinam 180 graus e vira uma cama. O passageiro tem um atendimento especial nas tripulações, além de embarque e check-in prioritário, sala VIP... o passageiro que viaja na Classe Business tem a possibilidade de provar nosso menu a bordo, que está criado, desenhado e assinado pelo chefe espanhol Martin Berasategui. Ele é muito reconhecido na Espanha e tem 12 estrelas do Michelin. Então, os passageiros que adquirirem a Classe Business poderão desfrutar de tudo. Além disso, ainda vão poder ter o nosso pacote wi-fi gratuito. Os que estão nas demais classes também, mas existem diferenças entre os pacotes. Temos também o serviço de streaming nas TVs de LED, que estão em todas as poltronas. A nossa Classe Business sempre foi solicitada pelo mercado baiano e agora estaremos em todas as operações a partir de 12 de fevereiro.

Aeronave Dreamliner 787 | Foto: Divulgação

Além dessas, existem outras novidades da Air Europa para as operações nos próximos meses?

Temos uma novidade que impacta no mercado do Brasil. A partir do próximo verão europeu, estaremos retomando a rota Madrid-Veneza, que é uma rota bastante demandada, inclusive, por turistas brasileiros. Já tínhamos voltado com Madrid-Roma e Madrid-Milão, mas estava faltando esse terceiro destino na Itália. Estaremos retomando agora no próximo verão europeu e ficará disponível também para a venda na Bahia. Outro ponto importante é que, agora em novembro, estaremos fazendo 20 anos de Madrid-Bahia. Salvador foi o nosso primeiro destino no Brasil, foi a nossa primeira casa. Isso é um motivo para comemorar, porque voamos de forma ininterrupta com um compromisso muito grande. Atualmente, ainda temos a melhor aeronave do mercado. Então isso é muito importante.