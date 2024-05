Comitiva da Bahia marca presença em conferência internacional | A TARDE

Diretores da CODEBA (Companhia das Docas do Estado da Bahia) marcaram presença na Latam GRI Infra e Energy 2024, um dos maiores eventos mundiais do setor de infraestrutura, logística e de energia, que ocorre em Nova Iorque (EUA) até esta quinta, 16.

O órgão foi representado pelo diretor presidente da Companhia, Antonio Gobbo e o diretor de Infraestrutura Portuária, Luiz Humberto Castro. O presidente da Companhia Bahiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Henrique Carballal e o titular da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), José Acácio Ferreira, também estiveram presentes representando o Governo do Estado da Bahia.

A presença da delegação baiana visa maximizar as oportunidades de desenvolvimento integrado da logística de transportes às áreas de produção mineral e desenvolvimento tecnológico do Estado e do país.

O encontro congrega mais de 300 representantes de fundos de pensão, fundos soberanos, bancos multilaterais e de investimento, bem como operadores, concessionários e autoridades governamentais da América Latina e oferece um ambiente para os seus participantes discutirem as estratégias que vão impulsionar o investimento de impacto, e a criação de soluções que promovam o desenvolvimento da infraestrutura em diversos países, como o Brasil.

No dia 16, o Diretor-Presidente da CODEBA, Antonio Gobbo, participará como co-chair, da sessão Maritime & Port Industry - How to bridge the gap between demand and container handling capacity?"

